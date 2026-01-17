Volley femminile, vince solo Chieri

CUNEO – Un fine settimana piuttosto n ero per il volley femminile piemontese. A Cuneo la Honda Granda Volley incappa in una sconfitta netta e senza appello, Novara perde 3-2 con la Savino, Monviso in casa 1-3 con Milano. Ma a Chieri la Reale Mutua Fenera firma una delle prestazioni più significative della stagione, fermando la corsa della lanciatissima Vallefoglia e rilanciando le proprie ambizioni.

Al Palazzetto dello Sport di Cuneo la Honda Cuneo Granda Volley non riesce mai davvero a entrare in partita e cede 0-3 alla Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Una gara opaca, con poche luci e tante difficoltà, in cui le “Gatte” faticano a trovare ritmo e continuità contro una formazione romagnola solida e concreta.

Male anche la Igor Novara, che con la savino va sotto di due set, poi recupera con un quarto set da cardiopalma, chiuso a 26, ma deve cedere al tie break 15-11.

Monviso sembra invece partire forte aggiudicandosi il primo set con Milano, ma il ritorno delle lombarde è prepotente e il 12-25 dell’ultimo set è pittosto significativo.

Tutt’altra musica per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che costruisce una vittoria che vale molto più del semplice 3-0 finale contro la Megabox Vallefoglia, reduce da otto successi consecutivi in campionato. Protagonista assoluta Nemeth, MVP della serata e top scorer con 16 punti, decisiva soprattutto nel primo set. Ottimi contributi anche da Nervini e Dervisaj, entrambe in doppia cifra con 11 punti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese