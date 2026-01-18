Un giro in bici in città per sperimentare in prima persona la qualità dell’aria: l’iniziativa a Torino organizzata da FIAB Torino Bike Pride

TORINO – Una pedalata per sperimentare in prima persona il monitoraggio della qualità dell’aria a Torino. Questa la proposta di Davide Dansero, fresco vincitore del primo premio di laurea “Gabriele Del Carlo”, promosso da FIAB Torino Bike Pride con il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, per valorizzare tesi di laurea sulla mobilità ciclistica capaci di unire ricerca, visione e capacità divulgativa dell’Università degli studi e del Politecnico di Torino. La pedalata urbana si terrà oggi, domenica 18 gennaio, e sarà organizzata da FIAB Torino Bike Pride: partenza dal Cecchi Point in via Antonio Cecchi alle 10.30 e arrivo al Museo A come Ambiente in corso Umbria. L’occasione sarà utile per unire mobilità ciclistica, divulgazione scientifica e partecipazione civica: verrà infatti presentato il progetto di tesi vincitore di Davide Dansero dal titolo Understanding Urban Air Pollution Exposure for Cyclists (Comprendere l’esposizione all’inquinamento dell’aria in ambito urbani dei ciclisti), Corso di laurea in Economia dell’ambiente, della cultura e del territorio, Università degli Studi di Torino.

Un lavoro, quello di Dansero, apprezzato dalla giuria del Premio in quanto unisce un attento lavoro di ricerca su campo, con un approccio integrato tra misurazioni ambientali e percezioni soggettive. Uno dei requisiti per partecipare al Premio di Laurea Gabriele Del Carlo è proprio proporre un’attività di divulgazione della ricerca. La proposta di Dansero è stata appunto una pedalata, durante la quale – grazie alla collaborazione con la Biblioteca dell’Aria – i partecipanti potranno utilizzare strumenti di misurazione della qualità dell’aria e contribuire direttamente alla raccolta dei dati.

Il percorso prevede una tappa in Piazza Rebaudengo, ospiti del Progetto Tenda, che illustrerà le attività di riqualificazione partecipata della piazza e il ruolo degli spazi pubblici come luoghi di socialità, inclusione e costruzione di comunità.

Nel corso della mattinata interverrà il Comitato Torino Respira, da anni impegnato per migliorare la qualità dell’aria e che è partner del progetto di ricerca “The Right to Clean Air (R2CA)”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dedicato allo studio del diritto emergente all’aria pulita e alla partecipazione dei cittadini alle politiche ambientali.

La conclusione è prevista presso il Museo A come Ambiente, dove FIAB Torino Bike Pride presenterà i progetti sviluppati in collaborazione con il Museo.

L’occasione sarà inoltre utile per ricordare l’apertura della seconda edizione del premio di laurea “Gabriele Del Carlo”, promosso da FIAB Torino Bike Pride (scadenza il 30 aprile 2026). Gabriele Del Carlo è stato un attivista tra i co-fondatori dell’associazione FIAB Torino Bike Pride e staffista tra il 2016 e il 2021 dell’Assessorato ai trasporti del Comune di Torino. Il 1 aprile 2023, a 39 anni ha perso la vita in un incidente in montagna. Questo premio di laurea è dedicato a lui e al suo impegno per Torino e per la promozione della ciclabilità.

La partecipazione alla pedalata è gratuita; è ancora possibile iscriversi tramite form online al link:

https://forms.gle/DLBNjeFdzcQfi1ee8.

