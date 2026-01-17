La Juve domina, tira 18 angoli ma perde a Cagliari

CAGLIARI – C’è chi dice che è il bello del calcio e Como e Milan ne sanno qualcosa. La Juve domina l’incontro a Cagliari, tira 18 calci d’angolo, registra un possesso palla da tikitaka prende un palo ma perde la partita.

A decidere l’incontro è un gol di Mazzitelli al 65′ su un perfetto schema su calcio d’angolo.

La squadra di Spalletti gioca, tiene palla, nel primo tempo è però poco pericolosa e l’unico a tirare in porta è Miretti.

Nella ripresa la Juve aumenta il ritmo, comincia a creare, poi prende il gol inatteso e si butta in avanti chiudendo con un numero esagerato di attaccanti. Ne viene fuori solo un palo colpito da Yildiz e una sconfitta che fa male anche perchè interrompe una serie positiva che sembrava solida.

