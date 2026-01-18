Dal 1° febbraio in vigore la nuova Ztl a Novara: l’annuncio del sindaco in una diretta Facebook

NOVARA – A sorpresa, il sindaco di Novara Alessandro Canelli ha annunciato, in una diretta Facebook, l’entrata in vigore di nuove regole per la Ztl del centro storico cittadino. Dal 1° febbraio entra così in vigore la nuova Zona Traffico limitato; nel frattempo è in corso un periodo di «pre-esercizio, in attesa dell’entrata in vigore».

Varchi attivi 24 h su 24

Il problema rilevato dal sindaco è che l’attuale Ztl parziale, che non comprende tutta la cerchia dei Baluardi, negli ultimi anni ha presentato numerosi problemi, dovuti ai «troppi accessi» presenti, causando spesso «caos e disordine in alcuni orari della giornata». Le nuove prescrizioni ruoteranno attorno a un principio: dal 1° febbraio saranno attivi i varchi saranno attivi 24 ore su 24 e solo chi è registrato al sistema potrà entrare in centro. Il Comune ha attivato un monitoraggio digitale rigoroso, ed è già online il portale dove chi ritiene di avere diritto al transito deve obbligatoriamente registrarsi per passare. Resta ovviamente garantito, previa indispensabile registrazione della targa, l’accesso per le persone con disabilità munite di contrassegno. I varchi di ingresso della ZTL 1 saranno presidiati da telecamere e monitor, ma annuncia Canelli che «ci sarà un mese di latenza e tolleranza per permettere ai cittadini di abituarsi al nuovo sistema e testare le telecamere». Verrà inoltre attivato un numero verde dedicato per fornire informazioni e risolvere casi limite.

Nuove aree pedonali e variazioni di transito

Oltre a piazza delle Erbe, già pedonalizzata, le aree pedonali si espanderanno: tutta piazza Duomo sarà area pedonale, così come il tratto finale di piazza Martiri. In queste zone nemmeno le auto autorizzate potranno circolare liberamente, salvo casi eccezionali.

Tra qualche mese, verrà variata anche la circolazione nella zona della Cupola (ZTL 2): il transito dei veicoli verrà consentito dalla Barriera Albertina verso corso Italia voltando a sinistra in via Dei Cattaneo, via del Carmine, via Negroni, via Gautieri, via Dolores Bello al baluardo Quintino Sella.

Anche nella zona della Procura (ZTL 3), verso Baluardo Lamarmora, ci saranno delle modifiche negli accessi e nei sensi unici, ma solo dopo che gli altri passaggi saranno completati.

