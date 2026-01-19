L’aurora boreale è tornata a mostrarsi in Piemonte – le immagini

TORINO – Serata con sorpresa in Piemonte con il cielo che si è aperto appena in tempo per mostrare l’aurora boreale.

Intorno alle 20 i rilevatori tecnici hanno comunicato che l’espulsione di massa coronale dal Sole aveva impattato con i satelliti ad 1.5 milioni di km dalla Terra. Un impatto notevole, uno dei più importanti mai misurati, con campo magnetico interplanetario a quasi 90nT. Tradotto, stava a significare la possibilità piuttosto alta che in Europa e nel nord Italia si verificasse il fenomeno dell’aurora boreale.

Evento che si è regolarmente verificato a partire dalle 21.30 circa. Purtroppo l’Italia è coperta da densi strati di nubi, eppure il nord del Paese si è liberato della foschia proprio al momento giusto e in diverse zone del Piemonte l’effetto dell’aurora boreale è stato immediatamente visibile.

L’immagine che vi proponiamo è stata catturata a Montoso, nel cuneese, e pubblicata sulla pagina del meterologo Andrea Vuolo.

