Trova in cantina 5 Bot degli anni ’40, potrebbero valere 129 mila euro

BORGO SAN DALMAZZO – Una donna di Borgo San Dalmazzo, titolare di un’importante attività imprenditoriale, ha trovato in cantina 5 Bot risalenti agli anni ’40 del Novecento che potrebbero valerle un vero tesoro.

I titoli erano conservati in una cartella in cantina e sono comparsi in seguito allo sgombero della stessa in vista dei lavori di ristrutturazione. Il valore nominale dei Bot al momento dell’emissione era di 1800 lire, ma oggi, con gli interessi maturati, potrebbero valere 129.100,00 euro.

La donna ha conferito mandato ai legali dell’Associazione Italia di agire al fine del recupero della somma presso Poste italiane ed il Ministero dell’ Economia e delle Finanze obbligati in solido ad onorare tutti i debiti esistenti anche prima dell’avvento della Repubblica Italiana.

Quando scatta la prescrizione per il rimborso

Per quanto concerne la presunta prescrizione del diritto al rimborso eccepita da Poste italiane, Associazione Italia ricorda che l’art. 2935 del C.C. statuisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Quindi, nel caso di specie, il giorno di decorrenza della prescrizione che è decennale comincia a decorrere dalla data del ritrovamento del Titolo stesso (e diversamente non potrebbe essere visto che la interessata prima di tale data ignoravano l’esistenza del credito).

In Italia ci sono circa 10 milioni di Titoli di Credito “Antichi” (tra buoni postali, libretti bancari, Bot, ecc. non riscossi ed ancora riscuotibili).

