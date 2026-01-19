Torino, uomo cade dal balcone di casa: trasportato al CTO in condizioni gravissime

TORINO – Un uomo di 51 anni è precipitato nella tarda notte di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, dal balcone di un palazzo in via Baltimora, all’angolo con corso Orbassano, a Torino. Nonostante la caduta, è sopravvissuto, ma le sue condizioni sono gravissime.

Soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cto, dove i medici stanno lottando per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato per i rilievi e gli accertamenti. Restano da chiarire le cause dell’accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese