Torino, uomo cade dal balcone di casa: trasportato al CTO in condizioni gravissime

Un uomo di 51 anni è precipitato dal balcone in via Baltimora a Torino. Ricoverato in gravi condizioni al Cto. Indagini in corso

24 secondi fa

TORINO – Un uomo di 51 anni è precipitato nella tarda notte di oggi, lunedì 19 gennaio 2026, dal balcone di un palazzo in via Baltimora, all’angolo con corso Orbassano, a Torino. Nonostante la caduta, è sopravvissuto, ma le sue condizioni sono gravissime.

Soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cto, dove i medici stanno lottando per salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato per i rilievi e gli accertamenti. Restano da chiarire le cause dell’accaduto.

