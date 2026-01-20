È morto a 95 anni il parroco emerito di Nichelino don Paolo Gariglio

NICHELINO – Addio al parroco emerito di Nichelino (TO) don Paolo Gariglio. È scomparso nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, all’età di 95 anni, presso la Casa del Clero della Diocesi di Torino, dove da tempo era ospitato. Da mesi le sue condizioni si erano progressivamente aggravate.

Promotore di numerose attività sociali del territorio, era stato anche aviatore e aveva introdotto una tradizione oramai consolidata: la messa settembrina a Valle Stretta, sopra Bardonecchia (TO), in ricordo dei “Ragazzi del Cielo”.

Nato il 15 ottobre 1930 a Torino, don Paolo è stato per Nichelino e non solo una delle figure più rilevanti della storia recente. Ordinato sacerdote nel 1956, il suo primo incarico fu nella parrocchia dell’Assunzione di Maria nel quartiere Lingotto a Torino. Dal Lingotto venne trasferito come parroco nella neonata parrocchia di San Luca, estrema periferia di Torino. Alla fine degli anni ’70, fu nominato parroco della parrocchia SS. Trinità a Nichelino, a guida della quale è rimasto per oltre trent’anni, fino al trasferimento alla Casa del clero.

Chi lo ha conosciuto da vicino lo ricorda come un trascinatore sempre in movimento e capace di coinvolgere tutti, grandi e piccoli.

