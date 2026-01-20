Seguici su

CronacaTorino

Prende fuoco un carro attrezzi a Torino in corso Marche, in corso le operazioni di spegnimento – FOTO

Si è levata un’alta colonna di fumo di fronte alla palazzina che ospita una filiale di Banca d’Alba
Marco Lovisolo

Pubblicato

6 minuti fa

il

TORINO – Un carro attrezzi parcheggiato di fianco ad altre vetture ha preso fuoco a Torino in corso Marche, all’angolo con corso Francia, all’altezza dell’uscita della metropolitana. Si è innescato un incendio piuttosto imponente e sono in corso le operazione di estinzione delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco. Un’alta colonna di fumo si è levata davanti alla filiale di Banca d’Alba di fronte. Al momento, non risultano feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *