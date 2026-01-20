CronacaTorino
Prende fuoco un carro attrezzi a Torino in corso Marche, in corso le operazioni di spegnimento – FOTO
Si è levata un’alta colonna di fumo di fronte alla palazzina che ospita una filiale di Banca d’Alba
TORINO – Un carro attrezzi parcheggiato di fianco ad altre vetture ha preso fuoco a Torino in corso Marche, all’angolo con corso Francia, all’altezza dell’uscita della metropolitana. Si è innescato un incendio piuttosto imponente e sono in corso le operazione di estinzione delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco. Un’alta colonna di fumo si è levata davanti alla filiale di Banca d’Alba di fronte. Al momento, non risultano feriti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…
