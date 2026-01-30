È ai domiciliari, ma prende a pugni e rapina un uomo per strada: arrestato 21enne a Torino

TORINO – La polizia di Stato ha arrestato un ragazzo ventunenne per tentata rapina ed evasione.

I fatti

Gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato di P.S. Mirafiori sono intervenuti in via Tunisi a seguito della segnalazione di un uomo che riferiva di essere stato malmenato da due persone che si allontanavano in direzione di piazza Galimberti dopo aver tentato di sottrargli portafogli e cellulare dalle tasche del giubbotto.

Uno dei due aggressori, il ventunenne, aveva colpito la vittima con diversi pugni al viso, causandogli anche una ferita al sopracciglio, senza però impossessarsi dello smartphone una volta resosi conto che era danneggiato.

Il ventunenne, è stato arrestato non solo per la tentata rapina, ma anche per evasione dagli arresti domiciliari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese