Il tribunale di Torino ha deciso di archiviare il caso sulla morte di Mara Favro

TORINO – Non ci sono elementi utili per procedere con l’ipotesi di omicidio: così il tribunale di Torino ha deciso di archiviare l’inchiesta sulla tragica morte di Mara Favro, la cameriera scomparsa l’8 marzo 2024 da Chiomonte in Val di Susa e ritrovata senza vita esattamente un anno dopo ai piedi di un dirupo a Gravere.

Il tribunale di Torino, accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura del capoluogo, ha respinto la decisone della famiglia che si era formalmente opposta all’archiviazione presentata dal procuratore aggiunto Cesare Parodi. A rappresentarli l’avvocato Roberto Saraniti, che aveva depositato un documento di diciotto pagine in cui ricostruisce i punti ancora oscuri della vicenda: contraddizioni nelle testimonianze, lacune investigative e presunte menzogne da parte dei due indagati per omicidio e occultamento di cadavere.

Nessuna nuova indagine, dunque, che possa trovare una risposta chiara e decisa su quanto accaduto a Mara Favro.

Al sollievo provato dai due indagati, Vincenzo Milione e Cosimo Esposto, rispettivamente titolare ed ex pizzaiolo della pizzeria “Don Ciccio” dove Mara aveva lavorato la sera prima di sparire, si contrappone l’estrema amarezza della famiglia della donna.

“Avevamo chiesto nuove indagini perché restano troppi aspetti ancora da chiarire sulla morte di Favro. Il suo corpo poteva essere trovato molto prima di quando è avvenuto il ritrovamento, visto che il suo telefono aveva agganciato per ultima la cella di quella zona. A differenza di una sentenza, l’archiviazione non è un provvedimento definitivo. Manterremo alta l’attenzione per cercare nuovi elementi che possano fare ripartire le indagini. Favro merita giustizia”, sono state le parole dell’avvocato Saraniti riportate da Torino Today.

