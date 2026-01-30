SportTorino
Champions League: alla Juventus toccherà la sfida contro il Galatasaray
L’Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, mentre l’Atalanta affronterà i tedeschi del Borussia Dortmund
NYON – I sorteggi Uefa di Nyon hanno delineato il tabellone della seconda fase di Champions League.
Infatti, conclusa la League Phase si passa alle sfide playoff che permetteranno a otto delle 16 squadre classificate tra la nona e la ventiquattresima posizione di accedere agli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/2026.
La Juventus, che ha terminato in tredicesima posizione, a quota 13 punti, affronterà in una doppia sfida il Galatasaray. La prima delle due gare i bianconeri la giocheranno in trasferta. Il ritorno, invece, si giocherà all’Allianz Stadium.
Date e orari in via di definizione: il match di andata si giocherà o il 17 o il 18 febbraio, quello di ritorno una settimana dopo, il 24 o il 25 febbraio.
L’Inter invece affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, mentre l’Atalanta affronterà i tedeschi del Borussia Dortmund.
