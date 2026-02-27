Seguici su

CronacaTorino

La morte del piccolo Riccardo è compatibile con una “possibile caduta accidentale”, disposti altri esami

Nei prossimi giorni sono attesi i risultati

Pubblicato

4 secondi fa

il

TORINO – Sarebbe compatibile con un’ipotesi accidentale la morte del piccolo Riccardo, il bimbo di cinque mesi morto all’ospedale Regina Margherita di Torino il 23 febbraio.

Per approfondire:

Sono questi, come riporta Ansa, i primi risultati dell’autopsia sul corpicino del neonato, eseguita questa mattina a Torino dal medico legale nominato dalla procura, Roberto Testi, a cui era presente anche il consulente della difesa, Lorenzo Varetto. Risultati che non smentirebbero quindi la ricostruzione fornita dalla madre, sono stati però disposti ulteriori accertamenti e al momento non vengono escluse le altre ipotesi.

Nei prossimi giorni sono attesi i risultati per chiarire la dinamica e accertare se le ferite riportate dal bambino, precipitato dalle scale dopo un malore della madre, siano riconducibili a un impatto o a uno schiacciamento.

Alcuni giorni fa la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e la donna è stata iscritta nel registro degli indagati.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *