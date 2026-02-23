E’ morto il piccolo Riccardo, il bambino di 5 mesi caduto per le scale con la madre a Pessione

TORINO – Riccardo non ce l’ha fatta. Il bambino di 5 mesi che è caduto per le scale di casa in seguito ad un malore della madre a Pessione è deceduto in serata all’ospedale Regina Margherita di Torino. Troppo gravi i traumi riportati.

Il piccolo era stato ricoverato subito dopo la richiesta d’aiuto dei genitori, che hanno raccontato come la donna lo tenesse in braccio quando ha improvvisamente accusato un malore sulle scale di casa, una villetta a Pessione, Chieri, perdendo così la presa sul piccolo, che è caduto sulle scale. Riccardo potrebbe essere rimasto schiacciato dal corpo della madre.

La procura ha aperto un’inchiesta per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma per il momento non ci sarebbero ipotesi diverse da quella del tragico incidente. Tuttavia la procura stessa avrebbe chiesto di affidare ai servizi sociali temporaneamente l’altro figlio della coppia, che ha 5 anni, ritenendo preoccupante la situazione familiare. L’inchiesta e l’autopsia chiariranno i dubbi.

