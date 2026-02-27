Seguici su

GTT, le Linee Star 1 e Star 2 avranno ogni mese una grafica diversa

Il progetto punta a rendere l’esperienza di viaggio ancora più coinvolgente

Pubblicato

1 ora fa

il

TORINO – Due mezzi delle Linee Star 1 e Star 2 saranno i protagonisti di una nuova iniziativa di GTT: saranno personalizzati, per questa prima uscita, con una grafica dedicata alla Settimana della Musica.

L’iniziativa

Ogni mese, due veicoli Indcar delle linee Star saranno wrappati a tema, trasformandosi in spazi itineranti dedicati ad attività, approfondimenti e momenti di engagement rivolti a un pubblico di tutte le età. Un calendario di iniziative accompagnerà l’intero anno con appuntamenti pensati per valorizzare il trasporto pubblico come luogo di relazione, cultura e partecipazione.

Il progetto punta a rendere l’esperienza di viaggio ancora più coinvolgente, in particolare sui minibus elettrici che già raccolgono grande favore tra gli utenti e hanno dato vita online a una vera e propria community di appassionati.

L’iniziativa è stata inaugurata con una giornata speciale a bordo: il conduttore di GTT Digital Radio ha raccontato curiosità su GTT e fatto vivere una vera esperienza radiofonica a tutti i passeggeri, creando pillole audio che saranno trasmesse nelle stazioni della metropolitana.

Dopo la musica, il secondo appuntamento sarà a marzo con le Linee Rosa, per puntare l’attenzione sulla parità di genere. Un mezzo sarà presente in occasione della manifestazione Just The Woman I Am, a cui partecipa anche un Team GTT. Aprile sarà invece focalizzato sulla sostenibilità ambientale, con iniziative legate alla Giornata della Terra, mentre in autunno non mancheranno riferimenti ad Halloween e ad altre ricorrenze stagionali.

1 Commento

  1. Pippo

    27 Febbraio 2026 at 17:30

    Come sprecare soldi in stupidaggini anzichè inverstirli per migliorare un servizio scadente e caro. Poi si lamentano che molti non pagano il biglietto… visto come buttano i soldi non c’è da stupirsi.

    Rispondi

