Listeria nel gorgonzola Dop prodotto a Garbagna Novarese, richiamato lotto

Lotto interessato: L51603002

19 minuti fa

ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, dei gorgonzola Dop dolce, a marchio Marca Oro Castelli, commercializzato e prodotto da Nuova Castelli SPA  nello stabilimento di Garbagna Novarese.

Il prodotto ha scadenza 16-03-2026. Lotto interessato: L51603002.

Richiamo per la presunta presenza di Listeria monocytogenes <10 ufc/G.

Non consumare il prodotto.

