Listeria nel gorgonzola Dop prodotto a Garbagna Novarese, richiamato lotto
Lotto interessato: L51603002
ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, dei gorgonzola Dop dolce, a marchio Marca Oro Castelli, commercializzato e prodotto da Nuova Castelli SPA nello stabilimento di Garbagna Novarese.
Il prodotto ha scadenza 16-03-2026. Lotto interessato: L51603002.
Richiamo per la presunta presenza di Listeria monocytogenes <10 ufc/G.
Non consumare il prodotto.
