La Stampa è stata ceduta al Gruppo Sae: firmato il contratto preliminare, la finalizzazione entro giugno

TORINO – Con una nota ufficiale Gruppo Gedi e il Gruppo Sae hanno comunicato comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione del quotidiano La Stampa al gruppo editoriale sardo-abruzzese, che già edita vari giornali tra cui Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara e La Provincia Pavese.

La cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione.

L’acquisizione avverrà attraverso un azienda veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. La finalizzazione dell’accordo è prevista entro giugno 2026.

Non è noto il prezzo per la cessione della testata ma l’offerta iniziale era di 22 milioni di euro.

Il progetto mira a garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l’indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2026.

La cessione è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali e burocratiche previste.

La nota congiunta di Gedi e Sae

“L’esperienza maturata dal gruppo Sae costituisce una solida base per la realizzazione di un progetto editoriale sostenibile e di lungo termine. Vogliamo garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l’indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2026. La cessione è subordinata all’espletamento delle procedure sindacali e burocratiche previste”

