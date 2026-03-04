Come sarà la primavera 2026 in Piemonte: più calda e con piogge abbondanti nei primi mesi

TORINO – La primavera meteorologica 2026 è ufficialmente iniziata il 1° marzo e con essa entrano nel vivo le previsioni stagionali per la regione. Secondo Arpa Piemonte, i primi tre mesi della stagione si prospettano caratterizzati da temperature più alte della media, soprattutto nei mesi di marzo e maggio.

Le anomalie calde saranno più marcate verso est e tendono a diminuire procedendo verso ovest. Tuttavia, il periodo primaverile rimane notoriamente variabile, e non mancheranno quindi momenti più freschi, con temperature occasionalmente sotto la media. Complessivamente, però, il segnale prevalente rimane quello di un trimestre più caldo rispetto al normale.

Piogge e nevicate: un trimestre “umido”

La primavera è, insieme all’autunno, una delle stagioni più piovose per il Piemonte. Anche se alcune previsioni indicano valori nella norma, ci attendono comunque tre mesi con precipitazioni significative. Marzo e aprile, in particolare, potrebbero registrare piogge sopra la media, mentre per maggio le anomalie appaiono più contenute.

Le perturbazioni arriveranno prevalentemente dall’area nord-atlantica, ma la capacità di queste di attraversare la barriera naturale delle Alpi determinerà l’entità delle piogge in Piemonte. Alcuni modelli evidenziano inoltre una maggiore probabilità di nevicate sui versanti di confine dei rilievi nordoccidentali e settentrionali della regione.

Le previsioni stagionali di Arpa Piemonte

Le valutazioni di Arpa Piemonte si basano su dati e prodotti disponibili su Copernicus-C3S, piattaforma europea che elabora previsioni stagionali a partire da nove modelli meteorologici sviluppati da centri nazionali. L’agenzia regionale integra questi dati con un approccio multimodello, per offrire una visione più affidabile della stagione in arrivo.

In sintesi, la primavera 2026 in Piemonte sarà probabilmente più calda della media, con precipitazioni abbondanti nei primi mesi e qualche possibile nevicata sui rilievi. Non mancheranno comunque i tradizionali episodi di variabilità tipici della stagione, con alternanza di giornate miti e periodi più freschi.

