Infortunio sul lavoro in un cantiere nel Biellese, un 45enne in codice rosso

ROPPOLO – Un grave infortunio in un cantiere edile è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 5 marzo, a Roppolo (BI). Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di 45 anni sarebbe stato colpito alla testa dal tubo di getto di una betoniera, nel corso di alcuni lavori all’interno del cantiere. Fortunatamente il 45enne indossava il casco e, dopo l’urto, è rimasto cosciente fino all’arrivo del personale sanitario.

Trasportato all’ospedale di Novara con l’elisoccorso in codice rosso, avrebbe riportato un sospetto trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli accertamenti sull’accaduto sono ora affidati al personale dello Spresal, giunto sul posto assieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

