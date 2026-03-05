I cedri in piazza Europa a Cuneo (per ora) non saranno abbattuti: lavori sospesi dal Consiglio di Stato

CUNEO – I cedri, per ora, rimangono in piedi. Questa la decisione del Consiglio di Stato in merito al progetto del Comune di Cuneo di tagliare i dieci cedri dell’Atlante in piazza Europa. I giudici amministrativi di secondo grado hanno accolto l‘istanza cautelare presentata dalle associazioni ambientaliste e da alcuni cittadini.

Viene così sospesa la sentenza del Tar che a gennaio aveva di fatto avvallato il progetto del Comune, giudicando inammissibile il precedente ricorso per annullare la delibera con cui la giunta comunale di Cuneo aveva approvato il progetto esecutivo.

Il Comune aveva previsto l’abbattimento degli alberi per i lavori di riqualificazione del sagrato, ma ora la sospensiva del Consiglio blocca anche i lavori. Non è ancora finita però: si attende l’udienza del 25 giugno, quando il Consiglio di Stato entrerà nel merito della questione. Nel frattempo, il Comune è stato condannato a pagare 3 mila euro di spese della fase cautelare, in favore degli appellanti.

L’ordinanza stabilisce come «L’esigenza di preservare gli alberi nelle more della decisione di merito della controversia sia del tutto idonea a fondare la concessione della richiesta di sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza appellata, anche ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione, che tutela espressamente l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Da settimane piazza Europa è teatro di una mobilitazione partecipata: striscioni, slogan, interviste a televisioni e giornali e presidi quotidiani.

«Siamo venuti a conoscenza dell’Ordinanza del Consiglio di Stato e della sospensione imposta, in attesa dell’udienza pubblica sul merito del 25 giugno prossimo» – commenta la sindaca, Patrizia Manassero – «Come già affermato, accogliamo ovviamente questa decisione e la assumiamo come occasione per avere altro tempo e nuove, ulteriori opportunità per riflettere e confrontarci».

