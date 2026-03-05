TORINO – Le previsioni meteo per Torino di venerdì 6 marzo confermano una giornata caratterizzata da cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, senza precipitazioni e con temperature miti per il periodo. Le correnti umide che hanno interessato il Nord Ovest nei giorni precedenti stanno gradualmente perdendo intensità, favorendo schiarite più ampie nel corso della serata. Su Torino non sono previste piogge e non è attiva alcuna allerta meteo.

Mattino: nubi irregolari e clima fresco

La giornata inizierà con nuvolosità diffusa ma non compatta, alternata a momenti di cielo più aperto. Il contesto rimarrà stabile, senza fenomeni. La temperatura minima si attesterà intorno agli 8°C, con valori leggermente più bassi nelle zone periferiche e lungo il Po. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, in attenuazione nel corso della mattinata. Secondo il commento del previsore, sulle pianure occidentali piemontesi si osserveranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con tendenza a rasserenamenti in serata.

Pomeriggio: massime fino a 16°C e schiarite serali

Nel pomeriggio Torino continuerà a vivere una giornata parzialmente nuvolosa ma asciutta, con condizioni ideali per le attività all’aperto. La temperatura massima raggiungerà i 16°C, valore che conferma un contesto quasi primaverile. Lo zero termico si attesterà a 2184 metri, mentre in ambito alpino si registreranno ancora nubi sparse alternate a schiarite. I venti soffieranno deboli da Est-Nordest, senza particolari rinforzi.

Sera: miglioramento e cieli più aperti

Con il progressivo indebolimento delle correnti umide, in serata sono attese schiarite più ampie su Torino e cintura urbana. Il cielo tenderà a diventare poco nuvoloso nel corso della notte.

Tendenza meteo Torino

Sabato 7 marzo: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite; Domenica 8 marzo: cielo ancora irregolarmente nuvoloso, ma in prevalenza asciutto;

cielo ancora irregolarmente nuvoloso, ma in prevalenza asciutto; Lunedì 9 marzo: possibile arrivo di pioggia leggera, in un contesto più instabile.

