Colpi di mazze, catene e coltelli nella maxi-rissa in corso Giulio Cesare a Torino: 10 condanne

TORINO – Sono arrivate le condanne per la maxi rissa avvenuta in strada nella serata del 28 maggio, quando tra corso Giulio Cesare e via Bra a Torino si sono affrontate un nutrito gruppo di persone con mazze chiodate, coltelli e auto usate per cercare di investire i rivali.

La rissa e gli arresti

A monte della rissa ci sarebbe stato un episodio, legato al recupero di un cellulare, avvenuto alcuni giorni prima in una discoteca e il controllo del territorio. Durante la rissa in corso Giulio Cesare alla quale hanno partecipato numerose persone appartenenti a due distinti gruppi, due soggetti hanno riportato ferite da arma da taglio. In particolare quattro feriti sono stati trasportati negli ospedali cittadini, uno solo dei quali era risultato in condizioni serie. Quattro persone sono state accusate di tentato omicidio, per il ferimento di due persone.

Oltre agli 11 arresti, tre persone sono state denunciate.

Le condanne

Per la violenta rissa avvenuta il 28 maggio 2025, sono state condannate dieci persone.

La condanna più alta è di 5 anni e 10 mesi. La più lieve, un anno e 5 mesi. Seguito il rito abbreviato, tutte le condanne sono state perciò ridotte di un terzo. Tre indagati hanno scelto la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità.

