Rifiuti di tutti i tipi abbandonati nelle cantine del complesso Atc di via Ghedini a Torino, sgomberate

TORINO – Cantine ormai diventate discariche nel complesso di edilizia sociale di via Ghedini 12, zona Regio Parco, a Torino.

Ma, da questa mattina, è in corso un intervento straordinario di pulizia e sgombero di masserizie dalle cantine. L’intervento con la polizia di Stato è stato disposto dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale e ha permesso di portare via una ingente quantità di rifiuti e materiali impropriamente abbandonati nelle cantine e nelle parti comuni di 5 scale del complesso.

Con l’intervento di oggi rispondiamo alle legittime segnalazioni dei residenti per riportare decoro in un complesso che sconta, purtroppo, ancora la presenza di alcune occupazioni abusive. È solo di pochi giorni fa la notizia del furto di alcuni frontalini in rame dalle facciate, da poco riqualificate, dell’edificio. L’Agenzia continua, dunque, a sostenere la necessità di procedere a interventi volti a rispristinare pienamente la legalità nel quartiere, a tutela dei residenti.

Ha dichiarato il presidente di Atc Maurizio Pedrini

