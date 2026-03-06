Uccise il figlio con due colpi di fucile: condannato a 11 anni

ORNAVASSO – La Corte d’Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini, il 64enne che il 19 gennaio 2025 uccise il figlio Nicolò con due colpi di fucile al termine di una lite familiare nella loro abitazione di Ornavasso.

La sentenza è arrivata al termine del processo per l’omicidio avvenuto nella villetta di famiglia nel Verbano-Cusio-Ossola. La Procura di Verbania aveva chiesto una condanna a 22 anni di carcere.

I giudici hanno invece stabilito una pena inferiore, riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche prevalenti e l’attenuante della provocazione. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro quindici giorni.

La vicenda giudiziaria resta comunque destinata a proseguire nelle prossime fasi processuali.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese