Accoltellata una donna a Barriera di Milano: arrestato un 21enne

TORINO – Nel primo pomeriggio della giornata odierna, un giovane ha minacciato i passanti con un coltello per poi aggredire una donna, ferendola al collo. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, lo hanno ammanettato e identificato: si tratta di un 21enne di origine marocchina.

L’episodio è avvenuto all’incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Novara, nel quartiere Barriera di Milano.

Minacce in strada e poi l’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Radiomobile, il giovane avrebbe iniziato a minacciare alcune persone che si trovavano in strada brandendo un coltello. Poco dopo si sarebbe scagliato contro una donna di nazionalità cinese, che non lo conosceva, colpendola al collo.

A evitare conseguenze ancora più gravi sono stati alcuni passanti, che sono riusciti a bloccare e disarmare l’aggressore in attesa dell’arrivo dei carabinieri, intervenuti poco dopo sul posto.

La donna ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale; i medici le hanno diagnosticato una profonda ferita al collo con una prognosi di 30 giorni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

