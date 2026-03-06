Seguici su

CronacaTorino

Accoltellata una donna a Barriera di Milano: arrestato un 21enne

L’episodio è avvenuto all’incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Novara, l’assalitore è stato arrestato per tentato omicidio
Chiara Scerba

Pubblicato

3 minuti fa

il

TORINO – Nel primo pomeriggio della giornata odierna, un giovane ha minacciato i passanti con un coltello per poi aggredire una donna, ferendola al collo. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, lo hanno ammanettato e identificato: si tratta di un 21enne di origine marocchina.

Per approfondire:

L’episodio è avvenuto all’incrocio tra corso Giulio Cesare e corso Novara, nel quartiere Barriera di Milano.

Minacce in strada e poi l’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Radiomobile, il giovane avrebbe iniziato a minacciare alcune persone che si trovavano in strada brandendo un coltello. Poco dopo si sarebbe scagliato contro una donna di nazionalità cinese, che non lo conosceva, colpendola al collo.

A evitare conseguenze ancora più gravi sono stati alcuni passanti, che sono riusciti a bloccare e disarmare l’aggressore in attesa dell’arrivo dei carabinieri, intervenuti poco dopo sul posto.

La donna ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale; i medici le hanno diagnosticato una profonda ferita al collo con una prognosi di 30 giorni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *