Torino, azione di Extinction Rebellion: attaccano nomi di partigiane per le vie della città, fermate dalla polizia
Le attiviste sono state denunciate con l’accusa di imbrattamento e poi rilasciate dopo alcune ore
TORINO – Cinque attiviste del movimento ambientalista Extinction Rebellion sono state fermate, identificate e denunciate dalle forze dell’ordine dopo un’azione simbolica avvenuta nella serata del 6 marzo 2026, in diverse vie della città.
Secondo quanto riferito dal movimento, le ragazze avrebbero apposto fogli di carta con i nomi di alcune partigiane su cartelli stradali, utilizzando una miscela di acqua e farina come collante. L’iniziativa, spiegano gli attivisti, era pensata come gesto simbolico per richiamare l’attenzione sul ruolo delle donne nella Resistenza, a pochi giorni dalla ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti delle donne.
Il fermo e la denuncia
Sempre secondo la ricostruzione fornita dal movimento, le cinque attiviste sarebbero state fermate intorno alle 23 per l’identificazione e trattenute per alcune ore all’aperto, prima di essere perquisite e denunciate con l’accusa di imbrattamento. Le attiviste sono state poi rilasciate dopo circa tre ore.
