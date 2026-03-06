Torino, azione di Extinction Rebellion: attaccano nomi di partigiane per le vie della città, fermate dalla polizia

TORINO – Cinque attiviste del movimento ambientalista Extinction Rebellion sono state fermate, identificate e denunciate dalle forze dell’ordine dopo un’azione simbolica avvenuta nella serata del 6 marzo 2026, in diverse vie della città.

Secondo quanto riferito dal movimento, le ragazze avrebbero apposto fogli di carta con i nomi di alcune partigiane su cartelli stradali, utilizzando una miscela di acqua e farina come collante. L’iniziativa, spiegano gli attivisti, era pensata come gesto simbolico per richiamare l’attenzione sul ruolo delle donne nella Resistenza, a pochi giorni dalla ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Il fermo e la denuncia

Sempre secondo la ricostruzione fornita dal movimento, le cinque attiviste sarebbero state fermate intorno alle 23 per l’identificazione e trattenute per alcune ore all’aperto, prima di essere perquisite e denunciate con l’accusa di imbrattamento. Le attiviste sono state poi rilasciate dopo circa tre ore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese