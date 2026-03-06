I fondi dal MUR per assumere fino a 125 ricercatori: come sono stati suddivisi tra le università

TORINO – Il MUR, Ministero dell’Università e della Ricerca, ha stanziato 3,6 milioni di euro annui che consentiranno agli atenei della regione di assumere fino a 125 ricercatori.

La Ministra Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il decreto di attuazione punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le risorse per gli atenei piemontesi

Nel 2026 gli atenei del Piemonte riceveranno 833 mila euro, cifra che salirà a 3,6 milioni di euro annui a partire dal 2027.

La distribuzione delle risorse riguarda tre università:

l’Università degli Studi di Torino riceverà oltre 1,5 milioni di euro per 54 ricercatori , di cui 21 legati a progetti PNRR ;

il Politecnico di Torino otterrà oltre 1,8 milioni di euro per 63 ricercatori , di cui 31 PNRR ;

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale riceverà 236 mila euro per 8 ricercatori, di cui 4 PNRR.

Il piano nazionale

Il finanziamento rientra nel piano nazionale per il rafforzamento del personale della ricerca promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca. A livello nazionale, nel 2026 saranno destinati 18,5 milioni di euro per nuove assunzioni tra università ed enti di ricerca, con un aumento fino a 60,7 milioni di euro annui dal 2027.

Sul piano italiano, il finanziamento permette l’apertura di borse per circa 2.000 nuovi ricercatori: 847 nelle università e 204 negli enti di ricerca vigilati dal ministero.

