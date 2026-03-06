CittadiniSaluteTorino
Cinquant’anni di medicina e dermatologia: medaglia d’oro al dottor Pierangelo Giorio
Il medico dermatologo è da anni un punto di riferimento per la comunità e per la sanità locale
SUSA – Un riconoscimento prestigioso per una carriera lunga mezzo secolo. Recentemente l’Ordine dei Medici di Torino ha conferito la medaglia d’oro al dottor Pierangelo Giorio, storico medico di Susa, per celebrare i 50 anni dalla laurea e di attività professionale al servizio della comunità.
Il premio rappresenta un tributo alla longevità della carriera e alla qualità del lavoro svolto dal professionista, considerato da anni un punto di riferimento per la sanità locale e per l’intera Valle di Susa.
Nel corso della sua attività da Dermatologo specializzato in Dermosifilopatia, il dottor Giorio ha costruito una reputazione che ha superato i confini del territorio segusino, attirando nel suo studio pazienti provenienti anche da altre zone del Piemonte.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese