Cinquant’anni di medicina e dermatologia: medaglia d’oro al dottor Pierangelo Giorio

Il medico dermatologo è da anni un punto di riferimento per la comunità e per la sanità locale
Chiara Scerba

Pubblicato

3 secondi fa

il

SUSA – Un riconoscimento prestigioso per una carriera lunga mezzo secolo. Recentemente l’Ordine dei Medici di Torino ha conferito la medaglia d’oro al dottor Pierangelo Giorio, storico medico di Susa, per celebrare i 50 anni dalla laurea e di attività professionale al servizio della comunità.

Il premio rappresenta un tributo alla longevità della carriera e alla qualità del lavoro svolto dal professionista, considerato da anni un punto di riferimento per la sanità locale e per l’intera Valle di Susa.

Nel corso della sua attività da Dermatologo specializzato in Dermosifilopatia, il dottor Giorio ha costruito una reputazione che ha superato i confini del territorio segusino, attirando nel suo studio pazienti provenienti anche da altre zone del Piemonte.

