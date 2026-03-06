CittadiniCronacaTorino
Corteo femminista a Torino il 7 marzo: la mobilitazione e le tappe del percorso
La manifestazione organizzata dal movimento Non Una Di Meno prenderà il via alle ore 15 da piazza XVIII Dicembre
TORINO – Nel pomeriggio di sabato 7 marzo, la manifestazione organizzata dal movimento Non Una Di Meno prenderà il via alle ore 15 da piazza XVIII Dicembre e attraverserà il centro della città.
Il corteo seguirà un percorso che toccherà alcune delle principali vie del centro cittadino: da piazza XVIII Dicembre i partecipanti proseguiranno lungo via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po fino ad arrivare in piazza Vittorio Veneto.
L’iniziativa rientra nelle mobilitazioni promosse dal movimento femminista e transfemminista in occasione delle giornate di mobilitazione di inizio marzo.
Possibili disagi alla circolazione sono previsti nel corso del pomeriggio lungo il percorso del corteo e nelle zone limitrofe del centro.
