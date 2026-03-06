A Pinerolo una mostra per ricordare Italia ’61, l’Expo che cambiò il volto di Torino

PINEROLO – Da sabato 14 a domenica 29 marzo il Centro di Interpretazione del Territorio Pinerolese, in viale Giolitti 1 a Pinerolo, ospiterà la mostra “Torino, la Città delle Meraviglie”, un percorso visivo dedicato all’Esposizione Internazionale del Lavoro del 1961. L’iniziativa propone una selezione di memorabilia provenienti dalla collezione dell’associazione Amici di Italia ’61 e intende riportare alla memoria l’atmosfera di entusiasmo e fiducia che accompagnò le celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia.

L’evento del 1961 trasformò profondamente Torino. Per ospitare l’esposizione, l’area lungo il Po tra Torino e Moncalieri venne bonificata e nacquero nuove architetture simbolo, come il Palazzo del Lavoro e il Palazzo a Vela. In quell’occasione la città accolse oltre 6 milioni di visitatori, diventando una vetrina internazionale del boom economico italiano.

La collezione e il ricordo di Ezio Giaj

La mostra nasce nel 65° anniversario dell’esposizione grazie alla collaborazione tra il Consorzio Vittone e il Centro Arti e Tradizioni Popolari del Pinerolese, che hanno voluto valorizzare la memoria di Ezio Giaj, figura molto attiva nella promozione culturale e turistica del territorio.

Proprio Giaj, da ragazzo, visitò Italia ’61 insieme alla madre e rimase colpito da molte delle attrazioni dell’epoca: gli spazi regionali curati da Mario Soldati, il Circarama della Walt Disney e la telecabina che collegava l’area espositiva con la collina torinese. Negli anni successivi iniziò a raccogliere oggetti, opuscoli e pubblicazioni legati all’Esposizione e alla rassegna Flor’61. L’incontro con Mario Abrate e Piero d’Alessandro dell’associazione Amici di Italia ’61 ha poi portato alla decisione di presentare la collezione anche a Pinerolo.

Orari di visita e iniziative

La mostra, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, sarà inaugurata sabato 14 marzo alle 16.30. Sarà visitabile fino al 29 marzo il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, oltre che il mercoledì dalle 10 alle 12.30.

Sabato 21 marzo alle 16.30 è inoltre prevista una conferenza negli spazi espositivi con l’associazione Amici di Italia ’61 e con Mario Abrate e Piero d’Alessandro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.italia61.org

