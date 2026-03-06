Seguici su

SportTorino

Napoli batte Torino 2 a 1: segnano Alisson e Elmas per gli azzurri, inutile il gol di Casadei

I granata accorciano nel finale ma non riescono a completare la rimonta

Pubblicato

3 secondi fa

il

NAPOLI – Il Napoli batte il Torino 2-1. I granata accorciano nel finale ma non riescono a completare la rimonta.

Per approfondire:

Ad aprire le marcature è il Napoli all’8’: Alisson Santos firma l’1-0 con una splendida iniziativa personale. Il brasiliano supera un paio di avversari e incrocia con il destro, battendo un non impeccabile Alberto Paleari.

Il raddoppio arriva al 68’. Azione manovrata dei partenopei: Matteo Politano serve Eljif Elmas, che in semirovesciata trova il 2-0 superando ancora Paleari.

Il Torino accorcia all’87’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ché Adams, la palla viene prolungata in area e Cesare Casadei svetta più in alto di tutti, depositando in rete il gol del definitivo 2-1.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *