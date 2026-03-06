SportTorino
Napoli batte Torino 2 a 1: segnano Alisson e Elmas per gli azzurri, inutile il gol di Casadei
I granata accorciano nel finale ma non riescono a completare la rimonta
NAPOLI – Il Napoli batte il Torino 2-1. I granata accorciano nel finale ma non riescono a completare la rimonta.
Ad aprire le marcature è il Napoli all’8’: Alisson Santos firma l’1-0 con una splendida iniziativa personale. Il brasiliano supera un paio di avversari e incrocia con il destro, battendo un non impeccabile Alberto Paleari.
Il raddoppio arriva al 68’. Azione manovrata dei partenopei: Matteo Politano serve Eljif Elmas, che in semirovesciata trova il 2-0 superando ancora Paleari.
Il Torino accorcia all’87’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ché Adams, la palla viene prolungata in area e Cesare Casadei svetta più in alto di tutti, depositando in rete il gol del definitivo 2-1.
