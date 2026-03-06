Torino, 22enne accoltella al collo una coetanea senza motivo apparente: arrestato in corso Giulio Cesare

TORINO – Nella tarda serata di giovedì 5 marzo, intorno alle 22:30, un 22enne senza fissa dimora ha accoltellato al collo una coetanea in corso Giulio Cesare a Torino. I passanti l’hanno visto aggirarsi con il coltello da cucina per poi accoltellare la 22enne, che si trovava sullo stesso marciapiede.

I testimoni del tentato omicidio hanno chiamato il 112 NUE procedendo anche a bloccare l’uomo e a disarmarlo. Il nucleo radiomobile dei Carabinieri è intervenuto sul posto e il 22enne ha opposto resistenza. Non sapeva dire per quale motivo ha compiuto il gesto.

La vittima è stata portata in ospedale al San Giovanni Bosco e per lei i medici hanno previsto 30 giorni di prognosi. L’aggressore, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza e dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.

