Case e affitti sempre più cari, ma Torino resta tra le città più accessibili

Nonostante gli aumenti, Torino resta più accessibile rispetto a Milano e Roma, parlano i dati
TORINO – Nel 2025 i prezzi delle abitazioni in vendita sono aumentati del 3,5%, mentre i canoni di affitto hanno registrato un incremento del 6,4%, secondo la prima edizione del Market Monitor elaborato da Immobiliare.it tramite la divisione Insights.

Alla fine del 2025, per acquistare casa nel capoluogo piemontese servivano in media 2.077 euro al metro quadrato, mentre per affittare si pagavano circa 12,2 euro al metro quadrato. Le previsioni per il 2026 indicano un’ulteriore crescita: +3,7% per i prezzi di vendita e +4,3% per gli affitti.

Cresce la domanda di acquisto

Nel corso del 2025 la domanda di case in vendita è aumentata in modo significativo, con una pressione della domanda in crescita del 30,1%. Al contrario, nel mercato degli affitti si registra un calo dell’11,6%, anche se più contenuto rispetto ad altre grandi città italiane.

Sul fronte dell’offerta, si osserva una diminuzione di circa il 6% delle abitazioni in vendita, mentre gli immobili disponibili in locazione sono aumentati del 22,2%.

Il 2025 è stato anche un anno di ripresa per le compravendite. A Torino sono state concluse 16.890 operazioni, con un aumento dell’11,7% rispetto al 2024. Il fatturato complessivo del settore ha raggiunto 2,96 miliardi di euro, segnando una crescita del 7,5%.

Torino più accessibile rispetto ad altre città

Nonostante gli aumenti, Torino resta più accessibile rispetto ad altre grandi città italiane. Le famiglie con un solo reddito possono permettersi il 47,2% delle case in vendita, una quota molto più alta rispetto a Milano (6,5%) e Roma (9,4%).

Per quanto riguarda gli affitti, l’accessibilità scende al 29,1%, ma rimane comunque superiore rispetto alle due principali metropoli italiane.

