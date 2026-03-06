Auto contromano sul raccordo autostradale di via Ognissanti ad Alba: scontro frontale, un ferito

ALBA – Un automobilista imbocca contromano la rampa di accesso al raccordo e si scontra frontalmente con un altro veicolo: è il bilancio dello scontro stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi ad Alba.

L’episodio si è verificato intorno alle 16.50 sul raccordo di via Ognissanti, il tratto stradale che collega la zona del cimitero cittadino con l’ingresso dell’autostrada. Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile avrebbe imboccato in direzione sbagliata la rampa di accesso al raccordo, procedendo quindi contromano.

Pochi istanti dopo è avvenuto lo scontro frontale con un’altra vettura che stava percorrendo la stessa rampa nel corretto senso di marcia.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Alba. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari: al momento dei soccorsi si trovava in evidente stato di agitazione.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato l’automobilista a imboccare la rampa nel senso opposto a quello consentito.

