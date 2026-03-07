Arona, torna il Luna Park del Tredicino: oltre 70 attrazioni fino al 23 marzo

ARONA – Ha aperto venerdì 6 marzo ad Arona il Luna Park del Tredicino, uno dei parchi divertimento itineranti più grandi del Nord Italia e tra i principali appuntamenti della zona del Lago Maggiore. L’edizione 2026 resterà allestita in piazzale Aldo Moro fino a lunedì 23 marzo.

L’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio di venerdì con il tradizionale taglio del nastro. Il luna park ospita oltre 70 attrazioni dedicate a diverse fasce di pubblico. Tra le novità segnalate dagli organizzatori figurano le attrazioni Galaxy 360 e Rocket.

Sconti e iniziative per i visitatori

Per questa edizione è prevista la distribuzione di blocchetti sconto dal valore complessivo di 100 euro, utilizzabili sulle attrazioni il giorno dell’inaugurazione e nei giorni feriali dal lunedì al giovedì. I blocchetti, in totale 500, possono essere ritirati fino a esaurimento all’ufficio turistico cittadino, situato in piazzale Duca d’Aosta, negli orari di apertura.

«Le due grandi novità di quest’anno – spiega Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzatore – sono Galaxy 360 e Rocket: due attrazioni di pura adrenalina che compiono entrambe un giro completo a 360 gradi. Anche per questa edizione è previsto un ricco programma di eventi collaterali, che sveleremo nei prossimi giorni».

Un appuntamento legato alla festa patronale

Il luna park è tradizionalmente collegato alla festa patronale del Tredicino, celebrata il 13 marzo e dedicata al ritorno delle reliquie dei martiri Fedele e Carpoforo nella chiesa di San Graziano.

«Il ritorno del Luna Park del Tredicino è un momento molto atteso dalla comunità e dai visitatori – aggiunge il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli – un evento che contribuisce a rendere Arona viva, attrattiva e accogliente, con ricadute positive anche per il commercio e il turismo locale».

«Il Luna Park del Tredicino rappresenta un appuntamento identitario per Arona – dichiara l’assessore alla Cultura Alessandra Marchesi – capace di unire generazioni diverse e di valorizzare una tradizione storica che si rinnova ogni anno».

Orari e parcheggi

Il parco sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30. Il venerdì l’orario sarà continuato dalle 15 all’1 di notte, mentre il sabato l’accesso sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14 all’1. La domenica apertura dalle 10 a mezzanotte. Venerdì 13 marzo, giorno della festa patronale, il luna park resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle 24.

Nei fine settimana saranno inoltre disponibili parcheggi gratuiti in diverse aree della città, tra cui via Grigioni (zona cimitero Mercurago), via Monte Nero e via Crosa presso i campi sportivi, piazzale Vittime di Bologna nella zona piscine, via Isonzo nella zona del cimitero di Arona e via Monte Rosa vicino alla scuola media Giovanni XXIII.

