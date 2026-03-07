Tentano di vendere a un carabiniere un iPhone contraffatto: denunciati a Trecate

TRECATE – Sono stati denunciati per vendita di prodotti contraffatti due cittadini di 37 e 25 anni fermati nel pomeriggio di giovedì 5 marzo a Trecate dai carabinieri della compagnia di Novara.

Secondo quanto ricostruito, i due uomini si trovavano nei pressi di un distributore di carburante quando hanno avvicinato un automobilista proponendogli l’acquisto di uno smartphone presentato come un iPhone 17 Pro Max al prezzo di 800 euro. All’offerta avrebbero aggiunto anche tre paia di auricolari AirPods Pro, proposti a 40 euro ciascuno.

L’uomo contattato, tuttavia, era un carabiniere libero dal servizio. Insospettito dalla proposta e dalle modalità della vendita, il militare ha allertato i colleghi per effettuare le verifiche del caso.

I due venditori sono stati quindi fermati e sottoposti a controllo. A un primo esame i dispositivi apparivano del tutto simili agli originali e avrebbero avuto un valore complessivo di mercato superiore ai 3 mila euro. Gli accertamenti successivi hanno però permesso di stabilire che si trattava di prodotti contraffatti.

La merce è stata sequestrata, mentre per i due uomini è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

