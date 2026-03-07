Just the woman I am: modifiche viabilità a Torino per la camminata solidale dell’8 marzo

TORINO – Domenica 8 marzo torna a Torino Just The Woman I Am, la corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti e dedicata alla raccolta fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

L’iniziativa sarà affiancata dal Villaggio della Prevenzione, allestito in Piazza Castello e in piazzetta Reale. Dal 6 all’8 marzo l’area ospiterà visite preventive gratuite, consulenze, incontri, laboratori e stand informativi con la partecipazione di professionisti e associazioni.

Il percorso della corsa

La partenza della manifestazione è prevista alle 15.30 dal Parco del Valentino, con arrivo in piazza Castello. L’area di partenza, in viale Mattioli all’angolo con viale Crivelli, sarà accessibile solo da Corso Massimo d’Azeglio.

Il percorso attraverserà viale Virgilio, corso Cairoli (carreggiata est), lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio (carreggiata centrale), viale Partigiani, viale Primo Maggio, rondò Rivella (lato sud-ovest), corso Regina Margherita (carreggiata laterale sud), via XX Settembre e via Pietro Micca, fino all’arrivo in piazza Castello davanti a Palazzo Madama.

Strade chiuse e divieti

Per consentire lo svolgimento dell’evento, dalle 15 alle 20 – e comunque fino al termine della manifestazione – sarà vietato il transito dei veicoli lungo tutto il percorso.

Saranno inoltre chiusi in entrambe le direzioni il Ponte Umberto I e il Ponte Vittorio Emanuele I dalle 15 alle 18.

Dalle 7 del mattino entrerà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata lungo il tracciato e in alcune vie limitrofe, tra cui via Barbaroux (tra via Micca e via XX Settembre), via Pietro Micca e via XX Settembre nel tratto tra corso Regina Margherita e via Micca.

Modifiche a parcheggi e trasporto pubblico

Durante la manifestazione saranno sospesi gli stalli per disabili generici, mentre quelli personali saranno ricollocati previo contatto con i titolari. In piazza Castello e nelle aree vicine verranno inoltre sospese le aree di carico e scarico merci, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici e gli spazi di car sharing.

Saranno temporaneamente sospese anche le aree taxi di piazza Castello, mentre nel parcheggio interrato di via Roma resteranno chiusi gli ingressi su piazza Castello e l’uscita su via Viotti.

Infine, alcune linee del trasporto pubblico gestito da GTT subiranno deviazioni. I dettagli sono consultabili sul sito dell’azienda di trasporto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese