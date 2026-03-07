Torino, aggressione e scippo in Barriera di Milano: momenti di tensione per l’accerchiamento di una volante

TORINO – Due episodi distinti ma ravvicinati nel tempo hanno creato momenti di tensione a Barriera di Milano, nella zona nord di Torino, tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Lite e aggressione vicino alle ex piscine Sempione

Il primo episodio si è verificato nella tarda serata di giovedì all’incrocio tra via Sempione e via Cigna, nei pressi delle ex piscine Sempione, area già interessata da operazioni di sgombero e pulizia dopo il blitz dello scorso gennaio.

Per cause ancora da chiarire è scoppiata una lite tra due uomini, degenerata rapidamente in un’aggressione. Uno dei due ha riportato diverse ferite da taglio al volto ed è stato soccorso e trasportato all’ospedale Ospedale San Giovanni Bosco per le cure del caso.

Scippo e inseguimento nel quartiere

Il secondo episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 17. In Corso Grosseto due uomini avrebbero strappato una catenina d’oro dal collo di un anziano, dandosi poi alla fuga a bordo di un monopattino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le ricerche nel quartiere. Uno dei due presunti responsabili è stato intercettato in Via Rivarolo, mentre il complice ha proseguito la fuga lungo Corso Giulio Cesare fino all’altezza di largo Giulio Cesare, dove è stato fermato.

Durante le operazioni di identificazione alcune persone presenti, tra cui diversi passanti, si sono avvicinate alla volante creando un momento di tensione con urla e insulti rivolti agli agenti, senza però arrivare a contatti fisici.

Nonostante le difficoltà, le operazioni sono proseguite fino al termine degli accertamenti. I due uomini sono stati denunciati per tentata rapina.

