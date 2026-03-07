Scontro stradale a Rivalta di Torino: muore donna di 34 anni sbalzata fuori dall’abitacolo

RIVALTA – Tragico scontro stradale nella prima mattinata di oggi, sabato 7 marzo, in via Grugliasco a Rivalta di Torino. Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola vettura, una Fiat 500X.

Alla guida c’era una donna di 34 anni, residente a Rivoli, che stava percorrendo la strada provenendo dalla frazione Dojrone in direzione Rivalta.

Secondo una prima ricostruzione basata sulle testimonianze raccolte sul posto dalla polizia locale, intorno alle 8, poco prima dell’incrocio con via Sessanti, l’auto avrebbe improvvisamente allargato la traiettoria, finendo sul terrapieno laterale. Il veicolo si sarebbe quindi ribaltato.

Durante l’impatto la conducente è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, all’altezza dell’azienda agricola Borca. Per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Azienda Zero Piemonte con l’elisoccorso, che hanno tentato di rianimarla per oltre mezz’ora. Presenti anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Grugliasco e Rivalta e gli agenti della polizia locale di Rivalta, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

La vettura è stata posta sotto sequestro. La strada resta chiusa in direzione Sito per consentire le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti.

