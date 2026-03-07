33enne aggredisce e palpeggia una donna davanti a una scuola di Borgo Po a Torino: arrestato

TORINO – Ha aggredito una donna in pieno giorno mentre era seduta sugli scalini di una scuola, ma l’intervento di un passante e della polizia ha permesso di fermarlo poco dopo. Un uomo di 33 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 14 del 28 febbraio davanti alla scuola paritaria Istituto Buon Consiglio, in via Curtatone, a pochi passi da Monte dei Cappuccini, nella zona della precollina di Torino.

Secondo quanto ricostruito, una donna di circa trent’anni era seduta sugli scalini dell’istituto quando l’uomo le si è avvicinato all’improvviso. Dopo averla afferrata per le spalle, l’ha spinta a terra iniziando a palpeggiarla e a baciarla.

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di un passante, che è intervenuto mettendo in fuga l’aggressore e ha subito chiamato il 112. L’uomo ha tentato di allontanarsi correndo lungo Corso Moncalieri, ma poco dopo è stato rintracciato e fermato da una volante del commissariato Polizia di Stato – Commissariato Borgo Po.

Dagli accertamenti sarebbe emerso che il 33enne sarebbe lo stesso uomo già coinvolto in un episodio simile avvenuto il 12 novembre in Via Roma, nel centro cittadino. In quell’occasione una studentessa di 23 anni era stata molestata: l’uomo l’avrebbe strattonata tirandole i capelli, palpeggiandola e tentando di baciarla.

Per il 33enne è quindi scattato l’arresto con l’accusa di violenza sessuale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese