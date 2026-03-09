Tentano di entrare in casa e di farsi dare denaro: a Chieri segnalati falsi addetti SMAT

CHIERI – Si qualificato come addetti SMAT, chiedono di entrare in casa e tentano di farsi dare dei soldi: a Chieri è allarme per i falsi tecnici che girano per la città.

Attenzione ai falsi tecnici

L’Azienda invita la propria utenza a diffidare di coloro che si presentano telefonicamente o presso le abitazioni dichiarando di dover riscuotere dei pagamenti della bolletta, effettuare dei controlli sull’acqua e/o interventi tecnici presso la singola abitazione.

Tramite una nota, SMAT infatti sottolinea che non è prassi aziendale effettuare controlli a domicilio. Il personale SMAT accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle singole abitazioni.

È possibile essere avvisati del passaggio del letturista telefonando al Numero Verde 800 010 010 oppure registrandosi sul sito https://www.smatorino.it/, allo “Sportello online”, nell’area “Lettura del contatore, scegli il preavviso”. Le utenze con contatore non accessibile, qualora non abbiano provveduto a registrarsi sul sito, sono comunque avvisate del passaggio mediante affissione di specifico cartello di preavviso.

Le prossime letture nel Comune di Chieri sono previste dal 26 marzo al 15 aprile prossimi. Le fasce orarie previste per il passaggio del letturista sono: 7:30-14:30 e 12:30-18:30.

Si precisa che tutti gli addetti SMAT sono dotati di apposito tesserino, con il logo aziendale, sul quale sono riportati il numero di riferimento, la foto e il nome dell’addetto. Per avere conferma dell’intervento, si consiglia di contattare il Numero Verde 800-010 010 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30.

In caso di dubbi non aprire e avvisare le forze dell’ordine.

Conclude SMAT nella nota.

