Lo trovano barcollante in mezzo ai corridoi dell’ospedale di Settimo: paziente ricoverato si era drogato

SETTIMO TORINESE – Un uomo di 31 anni, senza fissa dimora, si trova ricoverato all’ospedale di Settimo Torinese. Un giorno uno dei sanitari lo trova aggirarsi, barcollando, per i corridoi dell’ospedale.

Alle domande il 31enne risponde ammettendo di aver appena fatto uso di cocaina. I sanitari quindi chiamano i carabinieri.

Giunti all’ospedale di Settimo, i militari dell’Arma procedono alla perquisizione del posto letto e dell’armadietto di sua esclusiva disponibilità, rivenendo un sacchetto in nylon contenente anfetamina (1 etto e mezzo), un altro sacchetto di nylon trasparente con all’interno circa 3000 mini francobolli di LSD di 200 microgrammi ciascuno, distribuiti su 6 fogli di carta assorbente e infine un involucro in cellophane termosaldato contenente cocaina del peso di 0,25 grammi.

Il trentunenne è stato arrestato, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio, e, dopo la convalida del giudice di Ivrea, è detenuto nel carcere di Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese