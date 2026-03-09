MeteoPiemonte
Nuova perturbazione sul Piemonte, arrivano piogge e temperature in calo
Fine settimana con sole e temperature primaverili, ma le cose stanno per cambiare
TORINO – Come avevamo anticipato, in Piemonte quello appena trascorso è stato un fine settimana segnato dall’alta pressione, soleggiato e con temperature dal sapore primaverile. Ma le cose stanno per cambiare.
Le previsioni
Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, sul Piemonte si è definitivamente allontanato verso Est il campo di alta pressione che fino al weekend ha determinato una fase di tempo stabile, prevalentemente soleggiato e piuttosto mite per il periodo, anche con temperature massime pomeridiane fino a 16-18°C.
Già da queste ultime ore si sono iniziati ad avvertire gli effetti di un primo sistema nuvoloso associato ad una modesta perturbazione in risalita dalla Spagna e che sta determinando un lunedì con molte nubi e precipitazioni sparse sul basso Piemonte, specie su Langhe, Astigiano e Alessandrino, anche con fenomeni localmente a carattere di rovescio.
Nella giornata di domani la perturbazione transiterà attivamente sulla nostra regione causando un martedì molto nuvoloso con piogge e rovesci via via più diffusi tra la mattinata e il pomeriggio a partire dal Cuneese, in estensione poi a tutta la regione anche con fenomeni moderati a ridosso dei rilievi alpini compresi tra Pinerolese e Cuneese, in genere più deboli e intermittenti sulle pianure orientali, in esaurimento nel corso della serata.
La quota neve sulle Alpi si manterrà superiore ai 1.400-1.700 metri, temporaneamente più in basso su Alpi Marittime e Cozie con accumuli più significativi sopra i 1.800 metri (anche fino a 15-25 centimetri sui rilievi del Cuneese).
Il tutto, conclude Vuolo, con un generale calo delle temperature massime che martedì si manterranno comprese tra 8 e 13°C su pianure e colline. A seguire, mercoledì sono invece attese condizioni più asciutte e cielo parzialmente nuvoloso, tuttavia con una possibile nuova fase instabile sull’alto Piemonte tra la serata di mercoledì e la mattinata di giovedì per il transito di un impulso instabile da Ovest (da confermare).
