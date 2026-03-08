Meteo Piemonte: sole nel weekend, ma martedì mattina potrebbe arrivare un po’ di pioggia

PIEMONTE – Il tempo resta stabile e soleggiato oggi in Piemonte grazie alla presenza di un’area di alta pressione sull’Europa centro-orientale. Le condizioni meteo favorevoli dovrebbero proseguire anche nelle prossime ore, con cielo in prevalenza sereno.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, tra domenica e lunedì è previsto però un graduale aumento della nuvolosità. La causa è una perturbazione in formazione tra la Spagna e le Baleari che si sposterà lentamente verso la Francia. Sul Piemonte porterà soprattutto nubi alte, più presenti in particolare sulle Alpi della provincia di Cuneo.

Martedì il cielo sarà invece più coperto su gran parte della regione e non si esclude la possibilità di deboli piogge sparse, soprattutto nella prima parte della giornata.

Con l’arrivo delle nuvole è atteso anche un lieve calo delle temperature durante il giorno, che torneranno su valori più in linea con la media stagionale. Le temperature minime, invece, resteranno ancora piuttosto miti per il periodo

