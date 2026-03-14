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Grande nevicata in Piemonte: montagne imbiancate, le prime immagini | FOTO e VIDEO

Imbiancata di fine stagione in Piemonte, la neve sta cadendo con maggiore intensità soprattutto oltre i 1000-1300 mt

Chiara Scerba

Pubblicato

3 minuti fa

il

Foto di Andrea Vuolo

PIEMONTE – La neve è tornata a cadere sul Piemonte, come era stato anticipato nei giorni scorsi. Nelle ultime ore le prime nevicate fitte stanno interessando l’arco alpino, regalando un paesaggio pienamente invernale proprio all’inizio del weekend.

Per approfondire:

I fenomeni stanno interessando in particolare le zone montane tra Ossola, Verbano e il Cuneese, dove la neve sta cadendo con maggiore intensità soprattutto oltre i 1000-1300 metri di quota.

Le immagini e i video che arrivano dalle vallate mostrano pendii e paesi che si stanno rapidamente imbiancando, mentre le precipitazioni sono destinate ad aumentare nel corso delle prossime ore.

 

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Secondo le previsioni, il peggioramento è legato a una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico, che porterà maltempo diffuso su buona parte del Nord Italia. In Piemonte sono attese nevicate abbondanti sulle Alpi e piogge anche intense su alcune zone della regione.

In alcune aree, soprattutto tra Piemonte e Liguria, la quota neve potrebbe scendere fino a 500-700 metri nelle fasi di precipitazione più intensa. La fase più attiva del maltempo è prevista fino alla mattinata di domani, quando i fenomeni dovrebbero gradualmente attenuarsi.

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