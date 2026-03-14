Grande nevicata in Piemonte: montagne imbiancate, le prime immagini | FOTO e VIDEO

PIEMONTE – La neve è tornata a cadere sul Piemonte, come era stato anticipato nei giorni scorsi. Nelle ultime ore le prime nevicate fitte stanno interessando l’arco alpino, regalando un paesaggio pienamente invernale proprio all’inizio del weekend.

I fenomeni stanno interessando in particolare le zone montane tra Ossola, Verbano e il Cuneese, dove la neve sta cadendo con maggiore intensità soprattutto oltre i 1000-1300 metri di quota.

Le immagini e i video che arrivano dalle vallate mostrano pendii e paesi che si stanno rapidamente imbiancando, mentre le precipitazioni sono destinate ad aumentare nel corso delle prossime ore.

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Secondo le previsioni, il peggioramento è legato a una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico, che porterà maltempo diffuso su buona parte del Nord Italia. In Piemonte sono attese nevicate abbondanti sulle Alpi e piogge anche intense su alcune zone della regione.

In alcune aree, soprattutto tra Piemonte e Liguria, la quota neve potrebbe scendere fino a 500-700 metri nelle fasi di precipitazione più intensa. La fase più attiva del maltempo è prevista fino alla mattinata di domani, quando i fenomeni dovrebbero gradualmente attenuarsi.

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