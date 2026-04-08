L’85enne morto investito a Novi Ligure è Domenico, padre dell’attore e imitatore Claudio Lauretta

NOVI LIGURE – Non c’è stato nulla da fare per Domenico Lauretta, l’anziano di 85 anni che ha perso la vita dopo essere stato investito sulle strisce pedonali dal conducente di un furgone che stava facendo retromarcia.

È successo tutto in viale Saffi a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. L’uomo alla guida si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’85enne, morto sul colpo.

Domenico Lauretta, volontario della Croce Rossa, era il padre dell’attore, comico e imitatore Claudio Lauretta visto a Striscia la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent, Le Iene e Colorado.

Proprio Claudio affida ai social un messaggio di doloroso addio al padre

Ciao Papà…proprio ieri ci siamo fatti queste belle foto per l’anniversario di te e mamma proprio davanti alla vecchia rovere e oggi te ne sei andato per uno stupido incidente, proprio te che eri forte, saggio e avevi radici profonde come lei!

Ci sono io ora con mamma!!!

Che la terra ti sia lieve e ora fai ridere gli angeli con le tue barzellette!

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