Investito da un furgone in retromarcia: 85enne muore sul colpo a Novi Ligure

NOVI LIGURE – Non c’è stato nulla da fare per l’anziano di 85 anni che ha perso la vita dopo essere stato investito.

Cosa è successo

È successo tutto in viale Saffi a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Qui il pensionato è stato investito dal conducente di un furgoncino mentre faceva retromarcia nelle vicinanze dell’uscita carraia delle scuole. L’uomo alla guida si è subito fermato a prestare soccorso.

Sul posto il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’85enne, morto sul colpo. Sono comunque in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

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