Seguici su

AlessandriaCronaca

Investito da un furgone in retromarcia: 85enne muore sul colpo a Novi Ligure

L’uomo alla guida si è subito fermato a prestare soccorso

Pubblicato

1 giorno fa

il

NOVI LIGURE – Non c’è stato nulla da fare per l’anziano di 85 anni che ha perso la vita dopo essere stato investito.

Per approfondire:

Cosa è successo

È successo tutto in viale Saffi a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Qui il pensionato è stato investito dal conducente di un furgoncino mentre faceva retromarcia nelle vicinanze dell’uscita carraia delle scuole. L’uomo alla guida si è subito fermato a prestare soccorso.

Sul posto il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’85enne, morto sul colpo. Sono comunque in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *