Camionista trovato morto accanto al suo mezzo: la tragedia sull’A21 nella notte

VILLANOVA – Nella notte lungo l’autostrada A21 un uomo è stato trovato senza vita sull’asfalto, proprio di fianco al camion che guidava e che risultava fermo in sosta.

Il ritrovamento è avvenuto nel tratto autostradale subito successivo alla barriera di Villanova, in direzione di Asti.

L’allarme all’alba

La macchina dei soccorsi si è attivata intorno alle 4:00 del mattino. La centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di emergenza per operare in supporto alla Polizia Autostradale.

Sul posto è giunto anche il personale sanitario del 118 che , purtroppo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le generalità e l’età della vittima non sono ancora state rese note.

Le indagini

Al momento le cause della morte rimangono ignote, ma tra le piste principali seguite dagli inquirenti prende corpo l’ipotesi di un fatale investimento da parte di un altro mezzo in transito, che potrebbe aver travolto il camionista mentre si trovava fuori dall’abitacolo. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza gli ultimi istanti di vita dell’uomo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese