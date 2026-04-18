Si fingeva carabiniere per derubare gli anziani: incastrato truffatore seriale a Torino

TORINO – L’incubo delle truffe agli anziani si arricchisce di un nuovo capitolo a Torino, ma questa volta la vicenda si chiude con l’intervento decisivo delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, ritenuto responsabile di una serie di reati odiosi tra cui furto aggravato in abitazione, tentata rapina impropria e utilizzo indebito di carte di pagamento.

Il collaudato trucco del “finto carabiniere”

Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile, il truffatore puntava esclusivamente a persone ultrasessantacinquenni. Il copione, in atto almeno dal 24 febbraio scorso, eprevedeva la chiamata di un complice, che agiva da “telefonista” per agganciare le vittime e creare un primo stato di allarme.

Subito dopo, l’indagato si presentava alla porta di casa fingendosi un carabiniere e, Con la scusa di dover effettuare accertamenti urgenti su presunti furti avvenuti nella zona, riusciva a farsi aprire la porta. Una volta all’interno, approfittando della buona fede e dello smarrimento degli anziani, razziava contanti, monili d’oro di ingente valore e carte bancomat.

La corsa del truffatore seriale si era in realtà già interrotta nelle scorse settimane; l’ordinanza di custodia cautelare, infatti, gli è stata notificata direttamente in carcere, dove l’uomo si trovava già rinchiuso dallo scorso 27 marzo. In quella data era stato arrestato in flagranza di reato mentre tentava di mettere a segno l’ennesimo colpo, ai danni di altri due anziani torinesi.

Le indagini proseguono ora per identificare il complice telefonista.

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