Congressi, convention e meeting: i costi e come funziona la nuova Torino+Piemonte Congress Card

TORINO – Un nuovo strumento di accoglienza e promozione, su misura per i partecipanti a congressi, convention e meeting e i loro accompagnatori lanciato da Turismo Torino e Provincia Convention Bureau lancia: la Torino+Piemonte Congress Card.

Come funziona

La card, ideata per valorizzare l’esperienza di soggiorno oltre gli impegni professionali, consente di scoprire l’offerta culturale e turistica di Torino e del Piemonte ad una tariffa speciale. Al costo di soli 20,00 € e con una validità di 72 ore, include l’ingresso gratuito in due siti culturali a scelta tra musei, castelli, fortezze e Residenze Reali; il biglietto ridotto sui principali servizi turistici di Torino, tra cui l’Ascensore della Mole Antonelliana, la tranvia Sassi – Superga, la navetta “Venaria Express”, i bus di City Sightseeing Torino e il minibus elettrico Turin Eco City Tour; e agevolazioni su mostre temporanee e visite guidate.

Grazie all’accordo con GTT – Gruppo Torinese Trasporti, solo con la Torino+Piemonte Congress Card è possibile accedere a tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale, tramite abbonamenti di 2 giorni a 5,80 € e 3 giorni a 7,50 €. Una iniziativa che favorisce l’uso dei mezzi pubblici e la sostenibilità: sia la Card, sia i biglietti GTT sono esclusivamente in formato digitale.

La Torino+Piemonte Congress Card sarà disponibile a partire da maggio e attivabile su richiesta degli organizzatori di eventi.

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